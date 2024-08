ISW: võimalik, et Venemaa on viimas Kurski üksusi Harkivist või mujalt Ukrainast

Samas toob ISW välja, et need üksused reageeriksid tõenäoliselt esimesena, isegi kui Venemaa väejuhatus on otsustanud viia piirkonda kogenumaid üksusi mujalt. «On võimalik, et Vene väejuhatus liigutab praegu Ida- või Lõuna-Ukrainast Kurski piirkonda kogenumaid ja paremini varustatud rindeüksusi, kuid tõenäoliselt võtab selliste üksuste saabumine Kurski piirkonda täiendavat aega,» märkis ISW.