Postimees on Hrõtsakiga rääkinud sõja iga saja päeva järel. Tänane intervjuu Ukraina ühiskonna meeleolude muutumisest sõja ajal on juba üheksas. Viited varasematele intervjuudele leiate käesoleva artikli lõpust.

See intervjuu oli tehtud neljapäeval, 8. augustil, enne kui avalikkus sai teada, et Ukraina armee alustas ootamatut pealetungi Venemaal Kurski oblastis. Seni on pealetung läinud Ukraina üksustele edukalt.