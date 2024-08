Ekspert: sõda on ettearvamatu asi

«Sõda on ettearvamatu asi. Rumal on eitada laiema sõja ohtu. Kuid praegu pole Venemaal sõjalisi vahendeid laiendamaks sõda ega lähendamaks eesmärke, mille poole (diktaator Vladimir) Putin püüdleb. Tema armee pole veel valmis. See teeb Ukrainas vaid väikseid edusamme, kuid kolme kuni viie aasta pärast võib lugu olla teistsugune,» ütles ta usutluses portaalile LIGA.net.