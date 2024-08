Erdoğan kuulutas sõja hulkurkoertele

Kodutud koerad on juba sajandeid Türgi linnades elanud. Kohalikud lihunikud loobivad neile oma lihajääke. Pensionärid pakuvad tänaval vabalt ringi lonkivatele koertele vett, kirjeldas The Economist oma nädalakirjas.

Piirkondlikud loomaarstid hoolitsevad selle eest, et hulkurkoerad oleksid vaktsineeritud ja steriliseeritud. On tavaks, et linnadesse paigutatakse kodututele koertele pesakaste, mis kaetud tekkidega ja kaitsevad loomi talvekülma eest.