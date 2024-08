Nutikad videokaamerad ja turvalisuse eesmärgil sätitud valgustid kaitsevad Amsterdamis asuvat Anne Franki kuju nüüd vandaalitsemise, sodimise ja grafitiga äramärgistamise eest, vahendas The Times.

Moodne tehnika on paigutatud Merwedepleinil asuva monumendi ümber. See on Amsterdami eeslinnas paiknev väljak, kus juudisoost Frankide perekond elas enne 1942. aastal alanud Saksa okupatsiooniajal peitu pugemist.