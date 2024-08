ISW: pealetung Kurskis kallutab initsiatiivi Ukraina poolele

ISW hinnangul on Venemaa okupatsiooniväed alates 2023. aasta novembrist võtnud initsiatiivi kogu sõjategevuse piirkonnas. See on võimaldanud okupantidel määrata Ukrainas võitlemise koha, aja ja ulatuse ning sundinud ukrainlasi kulutama oma materiaalseid ja inimressursse kaitseoperatsioonidele.