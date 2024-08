Nüüd on päevavalgele ujunud aga vähemalt kaks juhtumit, kus politseile on rünnakutest tehtud avaldused ja agressiivselt käitunud pätid on kinni peetud. Hiljuti arreteeriti Lätis seitse isikut, kes said süüdistuse rassilise ja etnilise vaenu õhutamise eest.