Kas käesoleval või tuleval kuul koguneb Ähtäri linnavalitsus, et arutada loomaaia rahaasju, samas kui loomaaed analüüsib, ka suvine turismihooaeg on olnud piisavalt edukas, et pandade edasi pidamine oleks majanduslikult mõttekas. Ähtari linnavalitsuse üheksast liikmest neli ütles aga juba Ylele, et on valmis kaaluma pandade tagasi Hiinasse saatmist.