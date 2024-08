PUTUKAPAANIKA Lõuna-Korea otsib Pariisi olümpialt naasjate pagasist nuuskurkoeraga lutikaid

Kogu ettevõtmise keskmes on kaheaastane beagle'i tõugu Ceco, kes kahjuritõrjefirma Cesco teatel on esimene ja seni ainus koer Lõuna-Koreas, kes on õpetatud tuvastama feromoone, mida levitavad lutikad, vahendas uudisteagentuur Reuters.