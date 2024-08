ÜLEVAADE Soome neonats ja Kremli trollid õhutasid Briti paremäärmuslastest märatsejaid

Soome rahvusringhäälingu Yle uurimine leidis, et üks Briti rahutustega seotud vihaõhutaja oli soomlane. Tegemist on kahekümnendates mehega, kes oli Telegrami grupi «Southport Wake Up» kaasadministraator. Grupi hinnanguliselt 14 000 liiget kavandasid enne kanali sulgemist rünnakuid ning valisid välja sihtmärgid, nagu immigratsiooniga seotud heategevusorganisatsioonid, nõustamiskeskused ja advokaadid.

Ühes sõnumis Telegrami grupis kirjutas soomlane «midagi lõbusat, mida saate lugeda» ning lisas faili juhistega, kuidas korraldada süütamine. Samuti andis ta rühmaliikmetele nõu nii oma identiteedi kaitsmiseks kui ka sihtmärkide valikuks. Kuigi soomlane oli vaid üks administraatoritest, oli ta grupis väga aktiivne. Ühes sõnumis uhkustas selle üle, et sai kasutada oma administraatori rolli, et grupist «juudid ära koristada». Samuti tuli välja, et Soome mees on juba aastaid kasutanud Telegrami, et levitada natsiideoloogiat. Briti rahutustega seotud kanalil väitis ta, et ei julgusta inimesi vägivallale ega terrorismile, kuid samas nõudis «nende neetud juutide» hävitamist.