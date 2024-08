Austraalia imeb uusmeremaalased endasse

Kui pandeemia ajal pöördus rekordarv välismaal elanud uusmeremaalasi koju tagasi, siis nüüd on trend võtnud vastupidise suuna. Pandeemiaaegne nn armuafäär 5,3 miljoni elanikuga riigi vastu on paljude jaoks lõpule jõudmas, kuna elukalliduse tõus, kõrged intressimäärad ja vähem töövõimalusi on viinud uusmeremaalased paremat elu otsima Austraaliasse, Ühendkuningriiki ja mujale, kirjutab Reuters.

Uus-Meremaa statistikaameti teisipäeval avaldatud andmetest selgus, et sel aastal kuni juunini lahkus riigist kokku 131 200 inimest - tegemist on läbi aegade kõige suurema näitajaga aasta esimese kuue kuu kohta. Lahkunutest 80 174 inimest olid Uus-Meremaa kodanikud, seda on rohkem kui kaks korda rohkem võrreldes pandeemia-eelse ajaga. Kolmandik lahkunutest läks Austraaliasse.

Olgugi et riigi rändesaldo on jätkuvalt kõrge, eeldavad majandusteadlased, et see kipub lähiajal kolinal kukkuma, kuna kehvemas seisus majandus peletab eemale Uus-Meremaale kolida tahtvaid välismaalasi.

Kodumaalt plaanib ära minna ka Merrily Allen, kes tahab oma elukaaslase ja 14-aastase tütrega järgmise aasta alguses kolida Tasmaaniasse Hobarti.

«Seal on palju võimalusi. Nad otsivad seal alati minu ameti inimesi,» märkis Allen, kes töötab hambaravikliiniku administraatorina. «Mul on palju sõpru, kes on läinud [Austraaliasse] ... pelgalt paremate töövõimaluste ja parema elamise tõttu. Austraalias tundub lihtsalt kõik toimivat.»

Austraalia on omakorda tegelenud usinasti töötajate värbamisega. Riik on uusmeremaalaste meelitamiseks loonud nn toetuspakette peamiselt meditsiinitöötajatele, politseinikele ja õpetajatele. Samal ajal on Uus-Meremaa valitsus vähendanud märkimisväärselt riigiteenistujate hulka.

Uus-Meremaa majandus on raskustes pärast seda, kui keskpank tõstis ametlikku sularahamäära 521 protsendipunkti võrra - tegemist on kõige järsema tõusuga alates 1999. aastast. Uus-Meremaa majandus kasvas esimeses kvartalis vaid 0,2 protsenti, samal ajal näiteks töötusemäär tõusis teises kvartalis 4,7 protsendini. Inflatsioon püsib 3,3 protsendi juures.