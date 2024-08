Trump usutluses Muskile: Venemaa ründas Ukrainat, sest «Biden hakkas lollusi rääkima»

«Kui ma lahkusin, hakkasid nad (Venemaa – toim) Ukraina piiril suurt armeed moodustama, eks? Ja ma vaatasin seda ja mõtlesin, et [Venemaa president Vladimir] Putin teeb seda, sest ta oskab läbirääkimisi pidada,» ütles Trump. «Aga siis hakkas Biden selliseid lollusi ütlema. Näiteks ütles ta, et Ukrainast võib saada NATO riik. Venemaa on kogu NATO olemasolu ajal alati öelnud: «Me ei nõustu sellega kunagi.»»