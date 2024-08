Venemaa tahab keelata Punaarmee vastu «vihkamist õhutavat» videomängu

Peterburi kohtute ühise pressiteenistuse juhataja Daria Lebedeva ütles, et mäng on võimeline vastu seisma Venemaa ühiskonna traditsioonilistele väärtustele, tekitab lastes tunde, et Venemaa allikates esitatud teave on vale ning käskib neil toime panna vägivaldseid tegusid.