Emilie Haljas Briti protestijad kaitsevad kodumaa naisi ja lapsi

29. juulil tapeti Inglismaal Southportis Taylor Swifti teemalises tantsutunnis pussitamise käigus kolm väikest tüdrukut. Veel kaheksa last ja kaks täiskasvanut said raskelt vigastada.

Kuna ründaja oli alaealine, ei avaldatud kohe ta nime ning sotsiaalmeedias hakkasid levima valeväited, et tegemist on moslemiga, kes saabus riiki põgenikepaadiga. Kuigi info parandati, ei peatanud see märatsejaid, kes sööstsid tänavatele, et kaitsta Inglismaa naisi ja lapsi immigrantide eest.