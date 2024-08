POSTIMEES UKRAINAS Vaenlasi jahtivat Ukraina droonipilooti aitab rõõm väikesest tütrest

Tütar sündis eelmisel aastal suve algul. «Ma olen teda juba kolm korda näinud,» ütleb noor isa rõõmsalt. Ta on õnnega koos, et on aasta jooksul nii palju saanud kodus käia. Enamik rindel võitlevatest Ukraina sõduritest saab aasta jooksul koju käima üks-kaks korda.