Gruusia Unistus süüdistas UNMi, et too püüab oma kuritegu varjata ja vastutusest kõrvale hiilida sõja mälestuspäeva ümbertõstmisega 8. augustilt 7. augustile. Seejuures tsiteeriti Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee 2008. aasta aruannet konflikti kohta, milles väidetakse, et Gruusia poolt hoiatamata Tshinvali pommitamine mängis rolli sõjategevuse provotseerimises. Samuti toodi välja, et kuna rahvusvahelised kohtuprotsessid on nüüdseks läbi, on rahval õigus saada teada kogu tõde ja anda õiguslik hinnang kõigile sündmustele. Samasuguse avalduse tegi juulis ka Gruusia Unistuse asutaja ning riigi varijuhiks peetav oligarh Bidzina Ivanišvili.