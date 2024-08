PUTINI MÖKITAV KINGITUS Venemaa saatis diktaator Kimi meelitamiseks Põhja-Koreasse 447 kitse

Kitsed saadeti Põhja-Koreasse Leningradi oblastist ja tegemist on esimese loomakarjaga, mille Venemaa kavatseb anda Põhja-Koreale. Kitsed peaks plaani kohaselt võimaldama toidunappust kannatavatel kohalikel lastele tarbida piimatooteid, vahendas Politico.

Inimõigusühenduse Human Rights Watch andmeil on Põhja-Korea 25,9 miljonist elanikust 10,7 miljonit alatoitumuses ja 18 protsendi laste kasv ja areng on pideva toidupuuduse tõttu kängunud.

«Korea Rahvademokraatliku Vabariigi Nampho omavalitsuse piirkondades ja maakondades on rajatud suure võimsusega kitsekasvandused. Selle tulemusena on konsolideeritud sihtasutus, et sujuvalt varustada omavalitsuse lapsi piimatoodetega,» teatas Põhja-Korea riiklik uudisteagentuur KCNA, kinnitades kaudselt mökitavat saadetist Venemaalt.