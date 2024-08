Võimalik sabotaaž: Saksamaa sõjaväebaasis solgiti tahtlikult ära kraanivesi

Der Spiegeli andmeil uurivad politsei, sõjaväepolitsei ja Bundeswehri sõjaline vastuluuretalitus armee vastu suunatud võimalikku sabotaažioperatsiooni, sest kahtlustatakse, et kasarmutesse on sisse murtud. Sellele viitab tarast avastatud auk, vahendas uudisteagentuuri DPA.

Teadaolevalt on rünnaku tulemusel saastunud baasi kraanivesi, mistõttu hoiatati väeosa sõdureid ja tsiviilpersonali, et nad seda mitte mingil juhul ei jooks. Uurimise jaoks on veevõrgust võetud proovid.