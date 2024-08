«Läti Ossinovski» tahab rahva kahe aastaga viinakuradi küüsist päästa

Kui on jäänud mulje, et eestlased on teada-tuntud viinaninad, siis tegelikult tarbivad meie lõunanaabrid lätlased vägijooke veelgi rohkem. Läti valitsus on asunud kohati epideemia mõõtmeid võtvat probleemi lahendama, kuna alkoholi liigtarvitamisest tekkivad kulud närivad augu riigi rahakotti.