Eelmisel aastal suri Euroopas kuumuse tõttu ligi 48 000 inimest

Ajakirjas Nature Medicine avaldatud uurimuse kohaselt on kuumalained muutunud veelgi kuumemaks, pikemaks ja tavalisemaks, kuna inimesed on põletanud fossiilkütuseid ja hävitanud loodust. Üle maailma oli 2023. aasta kuumim aasta ja teadlased eeldavad, et tänavune aasta võtab selle tiitli peagi üle. Teadlased on ka avastanud, et jahedamates Euroopa riikides, nagu Ühendkuningriik, Norra ja Šveits, on oodata ekstreemselt kuumade päevade hulga suurenemist.