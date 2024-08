KOLM AASTAT TALIBANI Afganistanis elab 40 miljonit inimest leiva ja vee peal

Kolmandik Afganistani umbes 40 miljonist inimesest elab leivast ja veest. ÜRO andmetel on riigis tohutu tööpuudus ning Maailmapank hoiatab järgmise kolme aasta nullkasvu eest. Vaatamata sellele, et ükski teine valitsus ei tunnusta nende riiki, on pärast Talibani ülevõtmist 15. augustil 2021 toimunud mõned positiivsed muutused.