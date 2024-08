Putin peab hakkama pommitama Venemaad

Ukraina üksused on tunginud piiriäärses Kurski oblastis kohati 30 kilomeetri sügavusele Venemaa territooriumile. Vene armee on küll suutnud aeglustada Ukraina üksuste liikumist, kuid pole suutnud neid peatada.

Täielikult on Ukraina vallutanud piiriäärse Venemaa linna Sudža (5000 elanikku). Nende väed on jõudnud Sudžast 30 kilomeetrit loodes asuva rajoonikeskuse Korenevo (7000 elanikku) piirile. Poolel teel ollakse Sudžast 50 kilomeetrit põhja pool asuva Lgovi linnani (17 000 elanikku). Oblastikeskuse Kurskini on linnulennult veidi üle 70 kilomeetri. Kauaks Ukraina üksustel soodsat aega enam pole, maksimaalselt üks-kaks nädalat veel ja siis jõuavad Kurski oblastisse kohale Vene armee suuremad täiendavad jõud. Juba praegu liiguvad Ukraina üksused edasi üks-kaks kilomeetrit päevas, esimestel päevadel oli tempo seitse-kaheksa kilomeetrit.