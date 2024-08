Saksa kohtus tühistas vaenu õhutanud paremäärmusliku ajakirja keelu

Faeser kaitses valitsuse otsust keelata Compact, viidates Saksamaa põhiseadusele, mis lubab keelustada organisatsioone, et kaitsta demokraatiat põhiseaduse vaenlaste eest. Ajakirja on Saksamaa sisejulgeolek asutus klassifitseerinud paremäärmuslikuks, vahendab DW News.

Kolmapäeval tehtud kohtuotsuses aga keeld tühistati, kuid Faeser rõhutas, et sellised otsused on Saksamaa põhiseadusliku demokraatia raames täiesti normaalsed. Ta teatas, et ministeerium ei kavatse alla anda ja jätkab juriidilist võitlust.