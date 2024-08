Viimati paiskas Venemaa siseministeerium avalikkuse ette Ameerika Ühendriikidest pärit Heyeri perekonna, kes poseeris kaamerate ees, hoides käes Vene elamislubasid, vahendas ajaleht The Times.

«Ma tunnen, et mind on pandud minu pere jaoks turvalisele laevale,» lausus kolme lapse isa Leo Heyer Vene võimude avaldatud videos, kasutades sõnu, mis inglise keeles viitavad Noa laevale. «Isik, keda ma tahan tänada, on president Vladimir Putin, sest ta lubas Venemaal muutuda heaks paigaks peredele praeguses maailma õhkkonnas.»