VEREST NÕRETAV MADRATS India arstid nõuavad õiglust töökohal vägistatud ja surnuks piinatud kolleegile

Haigla personal rääkis Reutersile, et naisel oli käsil 36-tunnine vahetus ning ta läks pärast ligi 20-tunnist töötamist korraks tukastama loengusaali, kus teda rünnati. Lahkamine tuvastas, et noort naist oli vägistatud. Väljaanne Hindustan Times kirjeldas, et tema surnukehal voolas verd nii intiimpiirkonnast, silmadest kui suust ning märgid viitasid, et teda oli jõhkralt pekstud ja tema kallal oli toime pandud «genitaalset piinamist».