VIDEO Vangistatud poliitiku saatuse arutelu päädis Türgi parlamendis verise madinaga

Jurist ja aktivist Can Atalay valiti parlamenti eelmisel aastal pärast seda, kui ta tegi kogu kampaania oma vangikongist. Täna astus tema erakonnakaaslane Ahmet Şık Türgi Töölisparteist (TIP) kõnepulti, et kaitsta Atalayd president Recep Tayyip Erdoğani võimupartei rünnakute eest.

«Pole ime, et te kutsute Atalayd terroristiks,» ütles Şık. «Kõik kodanikud peaksid teadma, et suurimad terroristid selles riigis on need, kes istuvad nendel pinkidel,» lisas ta, viibates valitseva Õigluse ja Arengu Partei (AKP) istekohtade poole, mispeale puhkes esmalt sõnasõda ja siis tormas AKP ridadesse kuuluv endine jalgpallur Alpay Özalan Şıkile kallale.