Biden kutsus kõiki pooli mitte õõnestama Gaza relvarahujõupingutusi

Biden märkis oma avalduses, et välisminister Antony Blinken suundub uuesti Lähis-Itta «rõhutamaks, et ajal, mil kõikehõlmava relvarahu ja pantvangide vabastamise kokkulepe on nüüd silmapiiril, ei tohiks keegi regioonis teha midagi selle protsessi õõnestamiseks».