Mõttekoda: Ukraina liigub Kurski oblastis edasi ja laseb sildu õhku

ISW kinnitusel on Ukraina relvajõud võtnud viimastel päevadel kontrolli alla veel mitu Kurski oblasti asulat.

16. augustil liikusid Ukraina väed edasi Sudža linnast kagus, kinnitab ISW. Mõttekoda osutab, et Vene sõjablogijate andmetel on ukrainlased edasi liikunud Sudža külje all asuvast Mirnoje külast itta ning Spalnojest lõunasse. Samuti näitavad asukohapildid Ukraina relvajõudude tegevust Borki küla juures, mis asub linnast kagus.