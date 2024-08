Rooma kehv prügikoristus meelitab linna lisaks rottidele ka rohkelt madusid

Roomas ohtlike loomade püüdmisega tegelev zooloog Andrea Lunerti rääkis Briti ajalehele The Guardian, et sel suvel mattub ta abipalvete alla ning ennekõik kutsutakse teda kohale selleks, et saada lahti majapidamisse sattunud madudest.

«Madusid on nähtud palju rohkem kui varem,» ütles Lunerti ajalehele. «Talvel kasvas madude populatsioon eksponentsiaalselt, sest temperatuur oli nii soe. Kui oleks olnud külm, ei oleks nad ellu jäänud. Siis tulevad nad oma looduslikust keskkonnast linna, sest siin on palju toidujäätmeid ja kus on toidujäätmed, seal on ka rotid – nende peamine saakloom.»