Datlid, Coldplay piletid ja lõikelaud: milliseid kingitusi on Soome ministrid deklareerinud?

Ministrid peavad registreerima kõik kingitused, mille väärtus ületab 50 eurot ning Yle taotletud andmetest nähtub, et valdavalt antakse valitsusliikmetele tööülesannete täitmise käigus toitu ja jooki, suveniiresemeid ning erinevaid sissepääsupileteid. Seejuures, kui kingitustest ja suupoolisest suurema osa on andnud ministrid oma asutusele või riigile, siis saadud pääsmeid on nad pigem ise pruukinud.