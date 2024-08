Läti poksitšempion kutsuti Vene passi võtmise nalja pärast julgeolekuteenistusse vaibale

Julgeolekuteenistuse arvates ei vasta sellised avalikud avaldused Läti riikliku julgeoleku huvidele olukorras, kus Venemaa peab Ukraina vastu sõda, jättes mulje, et tegemist on kaudse toetusega Venemaa agressioonile.

VDD kutsus kõiki üles olema Venemaa sõja kontekstis avalikus suhtluses ettevaatlikumad, vältides potentsiaalselt provokatiivseid ja etnilisi pingeid soodustavaid avaldusi. Samuti tuletas VDD meelde, et Venemaa sõjakuritegude ülistamise ja õigustamise eest on ette nähtud kriminaalkaristus.

Kahel korral Läti meistritiitli võitnud Smirnov postitas sotsiaalmeedias foto endast koos Venemaa passiga. «Nüüd pole see enam saladus,» kirjutas 29-aastane sportlane, öeldes, et võttis vastu Venemaa kodakondsuse ja sai passi Riias asuvalt Vene saatkonnalt.

Peagi kirjutas ta aga Instagramis, et ei oodanud sellist reaktsiooni. «Mul on küsimus teile, ajakirjanikele, kuidas te saate selliseid uudiseid avaldada ilma teavet kontrollimata!?» küsis naljamees nüüd, väites, et see on «väga ebaprofessionaalne».