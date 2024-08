Meedia: Ukraina sissetung Kurskisse ajas kraavi salajased relvarahukõnelused Venemaaga

Kõnelusi oli lehe andmeil plaanis Dohas pidada Katari vahendusel, nii et Ukraina ja Venemaa delegatsioon poleks omavahel näost näkku kohtunud.

Kavandatud lepe oleks keskendunud Venemaa drooni- ja raketirünnakute lõpetamisele Ukraina elektrivõrgu vastu, samas kui Kiiev pidanuks nõustuma Vene naftarajatise mitte ründamisega. The Washington Posti väitel lootsid mõned läbirääkijad, et see oleks aidanud rajada teed ulatuslikuma leppeni, mis lõpetaks sõja.