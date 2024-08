Ajalehe Frankfurter Allgemeine Zeitung teatel andis rahandusminister Christian Lindner 5. augustil kaitseminister Boris Pistoriusele saadetud kirjas teada, et Kiievile tohib edaspidi anda vaid seda sõjalist abi, mis on juba heaks kiidetud. Uute tarnete mitte lubamise taga on Saksamaa valitsuse kokkuhoiumeetmed.

Kirjas andis liberaalse Vaba Demokraatliku Partei (FDP) ridadesse kuuluv Lindner oma sotsist valitsuskolleegile teada, et «uusi meetmeid» saab rakendada ainult siis, kui nende rahastamine on tagatud selle aasta ja järgnevate aastate eelarvetes. See juures tuleks Lindneri sõnul tagada, et «ülempiiridest peetakse kinni».