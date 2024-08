POSTIMEES UKRAINAS Vene droonid peavad jahti rahulikele elanikele

«Suurtükirünnakutega oleme juba harjunud ja teame, kuidas tuleb tegutseda, aga droonirünnakud on sõna otses mõttes jaht [inimestele],» ütles Postimehele Hersoni linnas ja selle ümbruses ohutsoonis elavaid inimesi evakueeriv Konstantõn. «Kui droon on sind sihikule võtnud, siis on juba väga raske pääseda, eriti tee peal.»