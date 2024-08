POSTIMEES UKRAINAS Tark koer päästis kolme lapsega pere pommisurmast

Emane buldog Tera on koos oma perenaise Svitlanaga (30) ja tema lastega Hersonis üle elanud kogu täiemahulise sõja. Nad elavad korrusmajas Hersoni ühe kõige ohtlikumas rajoonis, Antonovi silla juures. Sealt on veidi üle kilomeetri üle jõe Vene armee positsioonideni. Vene armee tulistab üle jõe Hersoni pidevalt suurtükkidest ja just Antonovi rajooni elumajad saavad tihti pihta.