PALHVATUSOHTLIK IDÜLL Šveits otsib preemia abil ideid maaliliste järvede lahingumoonast puhastamiseks

Arvates, et sõjakraami veepõhja viskamine on ohutu viis aeguvast lahingumoonast vabaneda, heitis Šveitsi sõjavägi seda nii Luzerni linna külje all olevasse Vierwaldstätterseesse, aga ka näiteks Thuni, Brienzi ja Neuchâteli järve. Viimases on hinnanguliselt 4500 tonni lahingumoona ning veel kuni 2021. aastani kasutas Šveitsi õhuvägi seda pommitamisharjutusteks, vahendas BBC. Luzerni veerel hulbib vee all aga umbes 3300 tonni sõjamoona.