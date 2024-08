ILUDUSVÕISTLUS Trump ründas kõnes Harrise välimust: «Ma olen nägusam inimene kui Kamala»

Kuigi USA vabariiklaste presidendikandidaadi Donald Trumpi nõuandjad on soovitanud tal väidetavalt loobuda isiklikest rünnakutest demokraadist vastase Kamala Harrisse aadressil, jätkas eksriigipea eilsel kampaaniaüritusel vana rada, kuulutades, et on konkurendist ilusam.