Kaliningrad-Riia buss sõitis Leedus teelt välja – üle 20 inimese sai vigastada

Kaliningradiga piirnevas Leedu Šakiai rajoonis toimunud õnnetusest teatas esimesena lrytas.lt. Leedu tuletõrje- ja päästeamet teatas BNS-ile, et kell 05.51 said nad kõne, et Kaliningrad-Riia reisibuss, milles oli 47 inimest, oli Žygėnai külas ümber kukkunud.