Kaliningradi-Riia buss sõitis Leedus teelt välja – üle 20 inimese sai vigastada

Kaliningradiga piirnevas Leedu Šakiai rajoonis toimunud õnnetusest teatas esimesena lrytas.lt. Leedu tuletõrje- ja päästeamet teatas BNSile, et varahommikul kell 5.51 said nad kõne, et Kaliningradi-Riia reisibuss, milles oli 47 inimest, tegi Žygėnai külas avarii.

«Neljal inimesel on raskemad vigastused, teised said kergemalt viga,» ütles Navickaitė. «Bussireisijad said varju Gelgaudiškise erikoolis ja Šakiai omavalitsus hoolitseb selle eest, et nad oleksid toidetud ja tunneksid end turvaliselt,» lisas Navickaitė.