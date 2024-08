Itaalias tabati rahavõltsija, kes tootis 11 miljoni euro eest võltskupüüre

Enne vahistamist olid võimud üle Euroopa konfiskeerinud eri väärtusega võltsitud rahatähti. Arvatakse, et võltsija on vastutav enam kui 27 protsendist kõigist 2023. aastal avastatud ja ringlusest kõrvaldatud võltsitud pangatähtedest. Nende rahatähtede koguväärtus on hinnanguliselt kaheksa miljonit eurot.