Zelenskõi sõnul on Venemaal Ukraina kontrolli all 92 asulat

Ukraina ametiisikud, teiste seas Zelenskõi, on öelnud, et pealetungi eesmärk on luua Vene territooriumil puhvertsoon, et kaitsta oma elanikkonda rünnakute eest. Kiiev on ka öelnud, et Vene territooriumile tungimise eesmärk on sundida Moskvat õiglastel tingimustel läbirääkimistele.