AASIA VAADE Filipiinlasest ori, Tai modell ja Hiina maffia: kuidas töötab krüptopettus WhatsAppis?

Hooneid ümbritseb okastraat ning aeg-ajalt ilmub mõnest väikeste rõdudega majast nähtavale inimese vari. Peavärava ees on üksikud tänavatoiduga kaubitsejad. Mõned inimesed kontrollivad piirkonda. Jääb mulje, justkui oleks tegemist vanglaga. Ja seda see ongi.

Kõik, sealhulgas võimud, teavad, mis rajatise müüride taga toimub. Karistamatus on täielik. Tegemist on petukeskusega, mida kontrollib Hiina maffia ja mis õitseb inimkaubanduse najal. Hoonetes on sajad töölised, kellest paljusid hoitakse seal vastu tahtmist, ning nad pingutavad pahaaimamatute inimeste petmise nimel. Kõik algab WhatsAppi sõnumiga, mis ütleb lihtsalt: «Tere!» Just sellest keskusest läheb sõnum teele.