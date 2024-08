ÜLEVAADE Kurski oblastis positsioone kindlustav Ukraina on idarindel raskustes

Moskva kinnitas nädala hakul, et Ukraina väed hävitasid Seimi jõel kolmanda ja ühtlasi viimase silla, mis võimaldas varustada Kremlil üksusi, kes viibivad oblasti lääneservas Ukraina piiri ja Kiievi vägede kontrollitava Vene territooriumi vahelisel alal. Venemaa on ehitanud piirkonda küll pontoonsildu, kuid need on Ukraina rünnakutele haavatavad – Raadio Vaba Euroopa/Raadio Vabadus (RFE/RL) teataski üleeile, et satelliidipiltidelt on kadunud vähemalt üks kahest ajutisest ületuskohast ja piirkonnas oli märgatud suitsu.