Business Insider: Ukraina vallutas kahe nädalaga rohkem Venemaad, kui Putin sel aastal Ukrainat

Ukraina sõjaväe juhtkond jagas eile üksikasju selle kohta, kui suure osa Venemaa territooriumist on väed pärast kahenädalast sissetungi Kurski oblastisse vallutanud. Olemasolevate andmete kohaselt on seda rohkem kui Moskva väed on Ukrainas aasta algusest saadik vallutanud, vahendab Business Insider.