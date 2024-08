Sotsioloog Venemaalt: sõda Kurski oblastis ei pruugi nõrgendada, vaid hoopis tugevdada toetust Putini tegevusele

Kaks nädalat tagasi alustas Ukraina armee sõjalist operatsiooni Venemaal Kurski oblastis. Kuigi Vene Föderatsiooni propaganda pillub juba oma igapäevastes peamistes telesaadetes mõtteid, et Venemaa võib sõja kaotada, on venelaste suhtumine toimuvasse kaugel sellest, mis sunniks Putinit leppimise poole liikuma. Sellele viitab nende Venemaa sotsioloogide analüüs, keda on kombeks nimetada Kremlist sõltumatuteks.