Lukašenka ähvardab paisata ELi piiridele migrantide laine

Lukašenka süüdistas Vene riigimeedias üles riputatud intervjuus läänt Lähis-Idas ja mujal end asjadesse segamises, mis lõpuks päädib rändekatastroofiga. Lisaks kritiseeris ta ELi poolt Valgevenele kehtestatud sanktsioone ja viitas, et see on hind, mis Valgevene maksab truuduse eest Venemaale Ukraina sõjas, kirjutas EUobserver.

«Nad heidavad mulle ette, et migrandid pressivad end läbi Valgevene piiri. Ise on nad mulle sanktsioonide näol silmuse kaela pannud ja nõuavad samas, et ma kaitseksin Euroopa Liitu migrantide sissevoolu eest. See ei lähe läbi. Laseme neil minna, kuhu tahavad. Nad ei jää meie juurde. See on minu poliitika,» vahendas EUobserver Lukašenka sõnu.