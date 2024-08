VAKTSIINIDE PÕUD? Aafrikas alustatakse võitlust ahvirõugete leviku peatamiseks

«Me ei alustanud veel vaktsineerimist. Alustame mõne päeva pärast, kui oleme kindlad, et kõik vajalik on paigas. Järgmise nädala lõpus jõuavad vaktsiinid Kongosse ja teistesse riikidesse,» ütles The EUobserverile Aafrika haiguste tõrje keskuse peadirektor Jean Kaseya teisipäeval Genfis.

Kaseya hinnangul on 2025. aasta lõpuks Aafrika riikidel vaja 10 miljonit vaktsiini. Maailma ainus ahvirõugete vaktsiinitootja farmaatsiaettevõte Bavarian Nordic peab Aafrika riikidega läbirääkimisi, et tekitada võimekus vajalikku vaktsiini ka kohapeal toota,» lisas Kaseya.

Maailma Terviseorganisatsiooni Euroopa piirkonna direktor doktor Hans Kluge ütles samal ajal ajakirjanikele, et oht nakkuse laiemaks levikuks maailmas on praegu pigem madal.

Möödunud nädalal avastati esimene ahvirõugete juhtum aga ka Rootsis. Nakatus inimene, kes saabus Aafrika reisilt. Ohustatud on need Euroopasse naasvad inimesed, kes on viibinud Kongo Demokraatlikus Vabariigis, Kesk-Aafrika Vabariigis, Burundis ja Rwandas.

Möödunud nädala jooksul avastati Aafrikas 1400 uut ahvirõugetesse nakatumise juhtumit. 2024. aastal on nakatunute koguarv tõusnud seega 19 000ni, mis on EUobserveri andmetel 100 protsenti enam kui eelmisel aastal.

EL on lubanud varustada Kongo Demokraatlikku Vabariiki ja teisi nakkusest mõjutatud riike kokku kuni 200 000 vaktsiinidoosiga. Eesmärk on vältida koroonapandeemia ajal tehtud vigu, kus Aafrikas kostis süüdistusi ELi suunal, kes oma elanikkonna kaitseks kasutatavaid vaktsiine hoidsid algul ELi kodanike heaks ja jätsid muu maailma tühjade kätega, kirjeldas EUobserver.

Kaseya palus Genfis toimunud pressikonverentsil ELil ja teistel lõpetada Aafrika kodanikele reisikeelu kehtestamise kaalumine, mis toob kaasa koroonaaegse ebaõiglase kohtlemise.

«Solidaarsus tähendab, et me vajame teilt teile sobivat tuge meditsiiniliste vastumeetmete osas,» sõnas Kaseya.

Euroopa Komisjon välistas üleeile piirikontrolli kehtestamise, teadis EUobserver. Aafrika Liit on seadnud kohapealse vaktsiinitootmise võimekuse oma prioriteediks ja EL on valmis sellele rahaliselt taha tulema. See projekt on aga pikaajaline ja enne 2030. aastat ei käivitu.