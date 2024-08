Ukraina sõdureid koolitanud Briti auvahtkonna liige sai pähe iludusvõistluse võidukrooni

Manuel Alcantara Turner on üks Buckinghami palee, Jamesi palee ja Clarence'i maja ees auvahtkonna üksuses teenivatest sõduritest ja just tema pani kinni Suurbritannia selle aasta meeste iludusvõistluse, mis andis talle pääsme rahvusvahelisele konkursile, kirjutas The Times.