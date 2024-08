Botswanast leiti üks maailma suuremaid teemante

Karaatides on kõigi aegade suurim teemant 1905. aastal Lõuna-Aafrika Vabariigist leitud 3016,75-karaadine Cullinani teemant.

See on üks suuremaid lihvimata teemante, mis kunagi leitud ning see tuvastati firma Mega Diamond Recovery röntgentehnoloogiat kasutades.