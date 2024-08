Kuninglik naps ja peretüli: Norra printsessi pulma šamaaniga saadab üks skandaal teise otsa

52-aastane Märtha Louise abiellub 49-aastase Verrettiga maalilise fjordi kaldal asuvas Geirangeris 31. augustil, kuid pidulised kogunevad juba kaks päeva varem ning kokku kestab trall neli päeva. Pulma pressiesindaja Simon Valvik teatas eile aga, et kuna tegemist on eraüritusega, siis ei avalikustata ei pidustuste ajakava ega külaliste nimekirja, vahendas väljaanne Nettavisen.

Küll aga on pruutpaar müünud pulmatseremoonia ja -pidustuste kajastamise õiguse USA väljaandele Hello!, mis on tekitanud laialdast pahameelt, kuna Märtha Louise ei tohi kasutada printsessitiitlit kommertseesmärkidel, kirjutas tabloidleht VG.